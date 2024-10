Bombardeiros dos EUA atacam locais subterrâneos de armas do grupo Houthi no Iêmen

Uma autoridade de defesa dos EUA, falando sob condição de anonimato, confirmou que foi a primeira vez que um bombardeiro B-2 foi usado contra os Houthis.

Os temores de um conflito mais amplo no Oriente Médio aumentaram após o ataque com mísseis do Irã em 1º de outubro, à medida que Israel avalia a retaliação e luta contra outros grupos apoiados pelo Irã, incluindo o Hamas em Gaza e o Hezbollah do Líbano.

Os combatentes Houthis no Iêmen realizaram quase 100 ataques a navios que cruzam o Mar Vermelho desde novembro e dizem que estão agindo em solidariedade aos palestinos na guerra de um ano de Israel em Gaza. Eles afundaram dois navios, apreenderam outro e mataram pelo menos quatro marinheiros.

Eles também dispararam contra Israel, que realizou ataques contra alvos Houthi no Iêmen.

O governo Biden tem agido principalmente de forma defensiva contra os ataques dos Houthis no Mar Vermelho, geralmente agindo para interceptar ataques de drones e mísseis contra embarcações comerciais e navios de guerra dos EUA.

(Reportagem de Phil Stewart, Michelle Nichols e Surbhi Misra)