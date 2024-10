EUA começarão negociações por cessar-fogo em Gaza após morte de Sinwar, diz Departamento de Estado

Por Daphne Psaledakis e Simon Lewis

WASHINGTON (Reuters) - Os Estados Unidos querem iniciar negociações sobre uma proposta de cessar-fogo e soltura dos reféns na Faixa de Gaza, afirmou nesta quinta-feira o porta-voz do Departamento de Estado dos EUs, Matthew Miller, após a morte do líder do Hamas, Yahya Sinwar, o que ele chamou de “abalo sísmico”.

Miller disse em entrevista coletiva que Sinwar era o “maior obstáculo” para o fim da guerra, que começou quando ele mesmo orquestrou um ataque contra o sul de Israel, no qual militantes palestinos mataram cerca de 1.200 pessoas e levaram 250 reféns.