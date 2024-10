Trump culpa Zelenskiy, da Ucrânia, por iniciar guerra com a Rússia

Trump também criticou o líder ucraniano por não buscar a paz com Moscou e sugeriu que a Ucrânia pode ter que ceder algumas de suas terras à Rússia para fazer um acordo de paz, concessão que Kiev considera inaceitável.

Os comentários de Trump no PBD Podcast desta quinta-feira com Patrick Bet-David são um tom acima em relação às críticas anteriores. Ele disse que Zelenskiy é o culpado não apenas por não ter conseguido acabar com a guerra, mas por ter ajudado a iniciá-la, embora o conflito tenha começado quando a Rússia invadiu o território soberano da Ucrânia.

"Isso não significa que eu não queira ajudá-lo, pois tenho muita pena dessas pessoas. Mas ele nunca deveria ter deixado a guerra começar. A guerra é uma derrota", disse Trump.

Zelenskiy apresentou seu "plano de vitória" para acabar com a guerra a Trump durante uma reunião em Nova York em setembro, encontro que ambos descreveram como cordial.

Os comentários públicos de Trump, entretanto, sugerem que ele pode tentar reduzir a ajuda à Ucrânia se derrotar a vice-presidente Kamala Harris, a candidata democrata, em 5 de novembro.

Ele já disse diversas vezes que poderia encerrar o conflito antes de assumir o cargo em janeiro, mas não disse como.