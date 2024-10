Assassinato brutal de prefeito mexicano gera raiva e ceticismo sobre plano de Sheinbaum

"Nós realmente não queremos 'abraços e não balas'", disse Doreli Vega, 30 anos, referindo-se ao mantra do mentor de Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador, que pretendia evitar confrontos com os cartéis e, em vez disso, abordar as causas fundamentais da violência por meio de programas sociais.

"Estamos cansados disso", disse a mãe de um bebê de um ano, chorando ao descrever uma vida de terror e incerteza.

Vega disse que o aumento da presença da força policial militarizada da Guarda Nacional, que López Obrador transformou em seu principal órgão de aplicação da lei, não conseguiu melhorar a situação em Chilpancingo, a capital do Estado de Guerrero - um dos mais pobres do México.

"Eles sentem que têm o poder de fazer o que quiserem, e nós realmente não vimos a mudança que eles prometeram para a segurança de nosso povo", disse Vega. "Tudo piorou."

Na terça-feira, outro prefeito local, Román Ruiz Bohórquez, da comunidade de Candelaria Loxicha, no Estado de Oaxaca, foi morto a facadas em sua casa.

Arcos e Ruiz Bohórquez estão entre as 1.247 vítimas de homicídios nas duas primeiras semanas do governo de Sheinbaum, segundo a análise de dados do governo feita pela empresa de pesquisas TResearch, mantendo a impressionante taxa de homicídios do México no novo governo.