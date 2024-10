Biden pede que Ocidente mantenha apoio à Ucrânia à medida que eleição nos EUA se aproxima

Por Jeff Mason e Sarah Marsh

BERLIM (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu ao Ocidente na sexta-feira que mantenha seu apoio à Ucrânia contra a invasão em grande escala da Rússia, no momento em que Kiev enfrenta um inverno sombrio e a iminente eleição presidencial dos EUA levanta preocupações sobre a força da determinação de Washington.

Biden falou com os repórteres antes de manter conversas a portas fechadas com o aliado chanceler alemão Olaf Scholz durante uma viagem de um dia a Berlim para discutir assuntos que vão desde a Ucrânia até o conflito em expansão no Oriente Médio.