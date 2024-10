Cultivo de folha de coca atingiu em 2023 pico de duas décadas na Colômbia, diz ONU

Por Luis Jaime Acosta

BOGOTÁ (Reuters) - As terras colombianas dedicadas ao cultivo da folha da coca, matéria-prima da cocaína, cresceram 10% no ano passado, chegando assim à maior área em mais de duas décadas, mostrou nesta sexta-feira um relatório do Gabinete das Nações Unidas para as Drogas e o Crime (UNODC).

Cerca de 253 mil hectares foram plantados com folha de coca em 2023, informou o relatório, contra 230 mil em 2022. Assim, a produção potencial de cocaína saltou 53%, para 2.644 toneladas, comparadas às 1.738 toneladas de um ano antes.