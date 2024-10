Netanyahu promete mais guerra e frustra esperança de paz após morte de líder do Hamas

Por James Mackenzie e Nidal al-Mughrabi e Samia Nakhoul

JERUSALÉM/CAIRO (Reuters) - As promessas do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de prosseguir com as guerras de Israel em Gaza e no Líbano frustraram as esperanças, nesta sexta-feira, de que a morte do líder do Hamas, Yahya Sinwar, pudesse ajudar a pôr fim a mais de um ano de conflitos crescentes no Oriente Médio.

Já o grupo militante libanês Hezbollah prometeu intensificar a luta contra Israel enquanto seu apoiador, o Irã, disse que "o espírito de resistência" será fortalecido pela morte de seu aliado palestino Sinwar em Gaza.