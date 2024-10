Rede elétrica de Cuba falha, jogando todo o país na escuridão

Praticamente todos os comércios da capital, Havana, estavam fechados ao meio-dia desta sexta-feira. O ronco de geradores privados podia ser ouvido em casas e restaurantes, e muitos moradores sentavam-se suados em frente aos seus lares, com as janelas abertas enquanto o sol abria espaço entre as nuvens.

O primeiro-ministro, Manuel Marrero, atribuiu na quinta-feira os apagões contínuos das últimas semanas a uma tempestade perfeita conhecida dos cubanos: infraestrutura deteriorada, escassez de combustível e demanda crescente.

"A escassez de combustível é o maior fator", disse ele em mensagem transmitida pela televisão, transmitida com várias dificuldades técnicas e com atraso de horas.

O governo cubano culpa o longo embargo dos Estados Unidos, assim como sanções do ex-presidente Donald Trump, pela dificuldade de obter combustível e peças para operar suas usinas movidas a petróleo.

As duas maiores usinas de energia da ilha, Felton e a agora parada Antonio Guiteras, estão produzindo aquém de suas capacidades, segundo o governo, e precisam de manutenção imediata.

Marrero afirmou que os crescentes comércios privados, que contribuíram para o aumento da demanda na ilha, precisarão pagar taxas maiores pela energia que consomem, para compensar a escassez.