G7 apoia adesão da Ucrânia à Otan e se preocupa com ameaça à ONU no Líbano

Por Angelo Amante

NÁPOLES, ITÁLIA (Reuters) - Os ministros da Defesa do G7 apoiaram no sábado o caminho "irreversível" da adesão da Ucrânia à Otan e expressaram preocupação com as ameaças às forças de manutenção da paz das Nações Unidas visadas por Israel no Líbano.

A primeira reunião de ministros da Defesa do G7 ocorreu enquanto Israel e o grupo armado libanês Hezbollah trocavam tiros, com um drone direcionado à casa de férias do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, de acordo com seu porta-voz.