Culpar as pesquisas não ajuda a cobrir déficit de votos de Boulos

Ironicamente, Boulos amargara em abril, ainda na fase de pré-campanha, uma condenação judicial por manipular os resultados de uma pesquisa. Em postagem feita no mês anterior, havia embaralhado percentuais de três cenários com diferentes adversários para sustentar que liderava a disputa "contra qualquer bolsonarista". Acionada por Ricardo Nunes e Tabata Amaral, a Justiça Eleitoral concluiu que a fusão de dados resultara numa publicação com aparência de "frankenstein". Boulos foi multado em R$ 53,2 mil.

Ao longo do primeiro turno, Boulos e os operadores de sua campanha se aborreceram com o fenômeno Pablo Marçal. Oscilaram entre o medo da exclusão do segundo round e a torcida para que Nunes ficasse de fora do tira-teima final. As pesquisas acertaram no olho da mosca ao apontar o empate triplo desfeito na última hora pelas urnas. Revelaram-se acertadas também as previsões segundo as quais Nunes seria um adversário mais duro de roer para Boulos do que Marçal.

Súbito, o aborrecimento que atormentava a campanha de Boulos mudou de patamar. Num primeiro instante, virou nervosismo. Evolui gradativamente para o desespero. Quando alguém está aborrecido, aborrece os outros. O desesperado é diferente. Prejudica a si mesmo. Socar a mesa ou esmurrar as pesquisas não ajudam a cobrir o déficit de votos. Tampouco faz desaparecer os 56% de rejeição atribuídos a Boulos no Datafolha da última quinta-feira.