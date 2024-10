Hezbollah dispara foguetes contra o norte de Israel enquanto ataques israelenses atingem Gaza

As promessas de Israel e de seus inimigos Hamas e Hezbollah de continuar lutando em Gaza e no Líbano acabaram com as esperanças de que a morte do líder do Hamas, Yahya Sinwar, pudesse apressar o fim de mais de um ano de guerra crescente no Oriente Médio.

Sinwar, um dos mentores do ataque de 7 de outubro de 2023 que desencadeou a guerra em Gaza, foi morto por soldados israelenses no enclave palestino na quarta-feira.

Israel também apertou o cerco aos hospitais em Jabalia, no norte de Gaza, onde moradores e autoridades médicas disseram que as forças israelenses estavam bombardeando casas e impedindo a entrada de suprimentos médicos e de alimentos.

Israel tem bombardeado Jabalia, o maior dos oito campos de refugiados de Gaza, no que diz ser um esforço para impedir que os combatentes do Hamas se reagrupem. O governo israelense disse que as tropas foram instruídas a mitigar os danos aos civis e à infraestrutura médica.

Enquanto Israel continua as ofensivas militares em duas frentes, o Ministério da Saúde do Líbano disse que pelo menos duas pessoas foram mortas em um ataque israelense perto da cidade de Jounieh, de maioria cristã, ao norte de Beirute, no primeiro ataque desse tipo na área.

Testemunhas descreveram passageiros correndo de um carro após uma explosão, e depois viram os restos carbonizados de um passageiro após uma segunda explosão.