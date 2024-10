Forças russas invadem cidade no leste da Ucrânia, dizem blogueiros

Nas últimas semanas, a Rússia cercou cidades na região de Donetsk e, então, as restringiu lentamente até que as unidades ucranianas sejam forçadas a se retirar. De acordo com blogueiros, eles estão fazendo o mesmo com Selydove, que tinha uma população pré-guerra de mais de 20.000.

"Rua por rua, a luta está acontecendo na cidade", de acordo com Yuri Podolyaka, um proeminente blogueiro militar pró-Rússia nascido na Ucrânia. "O ataque a Selydove se intensificou."

Outros blogueiros pró-Rússia publicaram um vídeo de bombardeios intensivos em Selydove. A Reuters não conseguiu verificar imediatamente a filmagem. O Ministério da Defesa russo não comentou e não houve declarações imediatas de Kiev.

O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, em um relatório no final da tarde de domingo, disse que as forças ucranianas repeliram 15 ataques russos em várias cidades e vilas, incluindo Selydove. O relatório disse que nove batalhas ainda estavam acontecendo na área.

O popular blog de guerra ucraniano DeepState mostrou que Selydove está em mãos ucranianas.

A Rússia controla cerca de 80% do Donbass, que cobre uma área de cerca de metade do tamanho do Estado norte-americano de Ohio, e está avançando para o oeste ao longo de cerca de 100 km da frente de 1.200 km em torno das cidades taticamente importantes de Pokrovsk e Kurakhove.