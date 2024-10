Lula sofre queda e não viajará para cúpula dos Brics por orientação médica

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sofreu uma queda no Palácio da Alvorada no sábado e não poderá viajar para a Cúpula dos Brics por orientação médica, participando das reuniões por videoconferência, informou o Palácio do Planalto neste domingo.

Lula, "por orientação médica, não viajará para a Cúpula dos Brics, em Kazan, devido a um impedimento temporário para viagens de avião de longa duração", disse o Planalto em nota, confirmando que ele terá agenda de trabalho normal esta semana em Brasília.

O presidente deu entrada no sábado na unidade de Brasília do Hospital Sírio-Libanês "com ferimento corto-contuso em região occipital", de acordo com boletim médico deste domingo.