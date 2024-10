Neymar retorna aos treinos do Al-Hilal após afastamento por lesão

(Reuters) - Neymar participou do treinamento da equipe e se juntará ao time do Al-Hilal para sua viagem na Liga dos Campeões da Ásia para enfrentar o Al-Ain após se recuperar de uma lesão grave no joelho, informou o clube da liga saudita.

O atacante brasileiro de 32 anos não joga desde que sofreu a lesão durante a partida do Brasil contra o Uruguai pela eliminatória da Copa do Mundo em outubro do ano passado.

Ele sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior e passou por uma cirurgia em novembro.