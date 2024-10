Cientistas do clima alertam ministros nórdicos sobre mudanças na corrente do Oceano Atlântico

A carta faz um apelo ao conselho para que tome ações que poderiam envolver o apelo por cortes globais nas emissões de gases de efeito estufa.

Vários estudos sugeriram que o risco de mudança da corrente do Atlântico foi muito subestimado, disseram os cientistas, acrescentando que há uma séria possibilidade de passar o ponto de inflexão em poucas décadas.

Um colapso do sistema de correntes oceânicas aumentaria o frio no Hemisfério Norte, elevaria os níveis do mar no Atlântico, reduziria a precipitação sobre a Europa e a América do Norte e deslocaria as monções na América do Sul e na África, de acordo com o Serviço Meteorológico do Reino Unido.

(Reportagem de Louise Breusch Rasmussen e Ali Withers)