Hospitais ficam na linha de tiro enquanto forças israelenses aprofundam operações no norte de Gaza

A agência de refugiados palestinos da ONU, UNRWA, disse que as autoridades israelenses estavam impedindo que missões humanitárias chegassem a áreas no norte do enclave palestino com suprimentos essenciais, incluindo medicamentos e alimentos.

"As pessoas que tentam fugir estão sendo mortas e seus corpos deixados na rua", disse o chefe da UNRWA, Philippe Lazzarini, no X.

Médicos do Hospital da Indonésia disseram à Reuters que as tropas israelenses invadiram uma escola e detiveram os homens antes de incendiá-la. O fogo atingiu os geradores do hospital e causou uma queda de energia, acrescentaram.

Autoridades de saúde disseram que se recusaram a cumprir ordens do Exército israelense, que iniciou uma nova incursão no norte do território há mais de duas semanas, para esvaziar os três hospitais da área ou deixar os pacientes sem atendimento.

As tropas permaneceram do lado de fora do hospital, mas não entraram, disseram eles. Médicos de um segundo hospital, Kamal Adwan, relataram fogo israelense pesado perto do hospital à noite.

"O Exército está queimando as escolas próximas ao hospital, e ninguém pode entrar ou sair do hospital", disse uma enfermeira do Hospital Indonésio, que pediu para não ser identificada.