Kamala Harris chama salário mínimo federal dos EUA de "salário de pobreza"

Por Andrea Shalal e Kanishka Singh

ROYAL OAK, Michigan (Reuters) - A vice-presidente e candidata democrata à presidência dos Estados Unidos Kamala Harris disse nesta segunda-feira que os EUA precisam aumentar o salário mínimo federal e referiu-se ao atual salário mínimo de 7,25 dólares por hora como "salário de pobreza".

Kamala tentou estabelecer um contraste com o candidato presidencial republicano e ex-presidente Donald Trump neste ponto. Os dois enfrentam-se no que as pesquisas indicam ser uma disputa acirrada para as eleições norte-americanas em 5 de novembro.