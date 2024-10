Médico de Lula diz que presidente deve ser liberado para viagens curtas nesta semana

Por Eduardo Simões

(Reuters) - O médico pessoal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Roberto Kalil Filho, disse nesta segunda-feira que Lula deve ser liberado já nesta semana para realizar viagens curtas após sofrer uma queda no sábado que causou dois pequenos sangramentos no cérebro e levou ao cancelamento da viagem que faria à Rússia para participar da cúpula do Brics.

Em entrevista à GloboNews, Kalil afirmou que o cancelamento da viagem foi decidido pois, em casos como os dos sangramentos no cérebro sofridos por Lula, é necessário observação por 72 horas pois eles podem se agravar.