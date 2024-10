Mundo está atrasado em metas da natureza para 2030, antes de negociações da COP16 da ONU

Com tão poucos planos apresentados, os especialistas provavelmente terão dificuldades para avaliar o progresso no cumprimento da meta "30 por 30" do acordo, que é preservar 30% da terra e do mar até 2030.

A ministra do Meio Ambiente da Colômbia, Susana Muhamad, que também é a presidente da COP16, disse que, embora a cúpula precise avaliar os planos apresentados até o momento, ela também deve procurar resolver o motivo do atraso de tantos outros.

“Pode ser que os fundos não sejam suficientes, por exemplo, para produzir os planos”, disse Muhamad à Reuters. Os países com governos recém-eleitos também podem ainda estar se atualizando, disse ela.

Os países mais pobres têm tido mais dificuldade em encontrar o financiamento e a experiência necessários para desenvolver planos nacionais de biodiversidade, disse a chefe de defesa do Fundo Mundial para a Natureza (WWF), Bernadette Fischler Hooper.