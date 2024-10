Nos arredores de Gaza, colonos israelenses pressionam por volta de assentamentos

Por Janis Laizans e Michal Yaakov Itzhaki

BE'ERI, Israel (Reuters) - Colonos israelenses, incluindo ministros do gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, encontraram-se na fronteira com Gaza nesta segunda-feira para pedir que os assentamentos abandonados por Israel há duas décadas na região sejam restabelecidos no enclave palestino destruído pela guerra.

Israel retirou suas forças militares e colonos de Gaza em 2005, após uma ocupação de 38 anos. Netanyahu afirmou que não pretende manter novamente uma presença permanente na região.