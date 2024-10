FMI eleva projeção de crescimento do Brasil a 3,0% este ano mas vê desaceleração em 2025

Como fatores, o Fundo citou "consumo privado e investimento mais fortes na primeira metade do ano devido a um mercado de trabalho apertado, transferências governamentais e problemas menores do que o esperado decorrentes das enchentes".

"No entanto, com a política monetária ainda restritiva e o esperado esfriamento do mercado de trabalho, o crescimento deve moderar em 2025", completou o FMI.

Para o ano que vem, o Fundo prevê agora uma expansão do PIB de 2,2%, contra 2,4% estimados na última atualização do seu relatório.

A economia brasileira mostrou resultados melhores do que o esperado no primeiro semestre em meio a um mercado de trabalho forte, inflação controlada e aumento da renda, além de um impacto menor do que o esperado das enchentes no Rio Grande do Sul, surpreendendo analistas.

Mas a expectativa agora é de perda de força diante da redução dos estímulos fiscais e da taxa básica de juros elevada. Atualmente em 10,75%, a expectativa é de mais aumentos na taxa básica Selic nas duas últimas reuniões do Banco Central no ano, terminando a 11,75%, de acordo com a pesquisa Focus.

O IBGE divulgará em 3 de dezembro os números do PIB do terceiro trimestre. Entre abril e junho, a economia brasileira expandiu 1,4% na comparação com o primeiro trimestre, segundo os dados do instituto de pesquisa.