Governo espera pelo menos 3 interessados em leilão da BR-262 e um novo entrante, diz ministro

SÃO PAULO (Reuters) - O leilão da rodovia BR-262/MG previsto para o final deste mês deve contar com pelo menos três grupos interessados e um novo entrante no setor no país, afirmou nesta terça-feira o ministro dos Transportes, Renan Filho, que está em tour pela Europa para apresentar a carteira de empreendimentos do governo federal.

"A expectativa é que pelo menos três grupos participem do leilão e teremos pelo menos um entrante novo", disse o ministro, citando "impressões do mercado" depois das interações de sua equipe com investidores nas apresentações dos projetos rodoviários do país na Espanha nesta terça-feira.

O governo federal tem uma carteira de 35 concessões rodoviárias que somam 130 bilhões de reais em investimentos até o final de 2026 e ainda outros cerca de 100 bilhões relativos a otimizações de contratos atuais que passarão por novos leilões a partir do próximo ano, como a BR-163/MS.