Israel prende sete moradores de Jerusalém por suposto plano de assassinato relacionado ao Irã

Os sete suspeitos, moradores do bairro predominantemente palestino de Beit Safafa, em Jerusalém, planejavam executar o assassinato de um cientista israelense graduado e do prefeito de uma grande cidade de Israel, que não teve o nome revelado, de acordo com o comunicado.

"Cientistas e prefeitos, além de membros do alto escalão do sistema de segurança e outras autoridades israelenses de alto escalão, são alvos de ataques de elementos iranianos", disse uma fonte graduada do Shin Bet, citando informações dos serviços de segurança.

O Ministério das Relações Exteriores do Irã não estava disponível para comentar o assunto em um primeiro momento nesta terça-feira.

A investigação dos serviços de segurança também estabeleceu que os suspeitos foram encarregados de explodir um veículo da polícia e jogar uma granada em uma casa com a promessa de receber 200.000 shekels, disse o comunicado.

Um dos suspeitos, um jovem de 23 anos, estava em contato com uma entidade estrangeira. Posteriormente, o indivíduo recrutou um grupo de auxiliares que incendiaram um veículo em Jerusalém, picharam vários locais e reuniram informações em Israel sob a orientação de autoridades iranianas no exterior.

Durante uma busca nas casas dos suspeitos, as forças de segurança encontraram 50.000 shekels (equivalente a 13.240 dólares) em dinheiro, uma placa de carro de polícia falsa e vários cartões de crédito.