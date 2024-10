Mídia estatal russa elogia Trump, mas Kremlin trata ambos candidatos com frieza

Por Andrew Osborn e Guy Faulconbridge

MOSCOU (Reuters) - Autoridades russas, do presidente Vladimir Putin para baixo, dizem que não faz diferença para Moscou quem vencerá a eleição presidencial nos Estados Unidos em 5 de novembro, no entanto, qualquer pessoa que assista à cobertura da mídia estatal guiada pelo Kremlin sobre a eleição dos EUA concluiria que Donald Trump é o grande preferido.

O principal programa de notícias da TV estatal russa, o Channel One, mostrou este mês um vídeo do bilionário Elon Musk e do apresentador de TV Tucker Carlson atacando a candidata democrata Kamala Harris antes de dar um zoom no que foi considerado uma série de tropeços dela.