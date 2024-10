Modi diz a Putin que Índia quer paz na Ucrânia

Com a expansão do Brics -- e uma lista de espera de possíveis membros -- há ansiedade entre alguns sobre se a expansão tornará o grupo difícil de manejar.

A China e a Índia, os principais compradores de petróleo russo, têm relações difíceis, enquanto há pouco amor entre as nações árabes e o Irã.

INTERESSES DE SEGURANÇA

Quando perguntado pelos repórteres que cobrem a reunião do Brics sobre as perspectivas de paz, Putin disse que Moscou não negociaria as quatro regiões do leste da Ucrânia que, segundo ele, agora fazem parte da Rússia, e que Moscou quer que seus interesses de segurança de longo prazo sejam levados em consideração na Europa.

Duas fontes russas disseram que, embora existam cada vez mais conversas em Moscou sobre um possível acordo de cessar-fogo, ainda não há nada de concreto -- e que o mundo estava aguardando o resultado da eleição presidencial de 5 de novembro nos Estados Unidos.

A Rússia, que está avançando, controla cerca de um quinto da Ucrânia, incluindo a Crimeia, que tomou e anexou unilateralmente em 2014, cerca de 80% de Donbas -- uma zona de carvão e aço que compreende as regiões de Donetsk e Luhansk -- e mais de 70% das regiões de Zaporizhzhia e Kherson.