Vaticano e China estendem acordo sobre nomeações de bispos católicos

Os católicos conservadores criticaram o acordo por entregar muito controle à China. O cardeal Joseph Zen, 92 anos, que foi bispo de Hong Kong de 2002 a 2009, está entre os críticos mais veementes.

O Vaticano afirma que o acordo resolve uma divisão de décadas entre uma igreja clandestina que jura lealdade ao Vaticano e a Catholic Patriotic Association, supervisionada pelo Estado.

O acordo nunca foi publicado, mas apenas descrito por autoridades diplomáticas. O Vaticano afirma que o papa mantém o poder de decisão final na nomeação dos bispos chineses.

Na declaração de terça-feira, o Vaticano disse que espera "um maior desenvolvimento das relações bilaterais para o benefício da Igreja Católica na China e do povo chinês como um todo".

Falando no mês passado no final de uma turnê pelo Sudeste Asiático e Oceania, Francisco disse que os resultados do acordo de 2018 "são bons".

"Estou feliz com o diálogo com a China", disse o pontífice de 87 anos. "Estamos trabalhando com boa vontade."