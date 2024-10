Afrodescendentes pressionam por reconhecimento em conferência da ONU sobre biodiversidade

"Estamos fazendo isso há mais de 200 anos, desde o primeiro momento em que nossos ancestrais chegaram aqui na Colômbia como escravos", disse Laura Valentina Rojas, jovem ativista na COP16.

A proposta também incentiva os envolvidos nas negociações das Nações Unidas a proteger os territórios tradicionalmente ocupados por essas comunidades.

Apenas cerca de 80 mil quilômetros quadrados da região ocupada por afrodescendentes têm proteção e reconhecimento formal de seus governos, de acordo com dados de Sanchez.

As comunidades afrodescendentes há muito tentam reconhecimento oficial, mas agora estão ganhando força nos corredores do poder sob governos progressistas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Brasil, e do presidente Gustavo Petro, na Colômbia, avalia Franco.

Franco trabalhou com Francia Márquez, a primeira vice-presidente de ascendência africana da Colômbia, na elaboração da proposta.

"O fato de ter duas mulheres à frente de pautas como essa, no Brasil e Colômbia, diz muito sobre essa nova era", acrescentou Franco.