Maioria dos franceses acha que sistema democrático atual não funciona, mostra pesquisa

PARIS (Reuters) - A maioria das pessoas na França acha que o sistema democrático da Quinta República não funciona, segundo uma pesquisa de um órgão consultivo do governo, destacando o mal-estar persistente no país após as eleições gerais, que não produziram um vencedor claro.

Cinquenta e um por cento disseram que "somente um poder forte" poderia garantir a lei e a ordem, acrescentou a pesquisa, conduzida pela Ipsos para o CESE e publicada no jornal Le Parisien desta quarta-feira.

A pesquisa do órgão CESE - que assessora o governo e o Parlamento franceses - também disse que 23% dos entrevistados acham que "a democracia não é o melhor sistema político" oferecido atualmente.