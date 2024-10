Orbán, da Hungria, acusa União Europeia de tentar derrubá-lo

O primeiro-ministro húngaro, que tem repetidamente entrado em conflito com líderes da UE, mais recentemente no Parlamento Europeu no início deste mês, disse em um discurso que suas políticas relacionadas à guerra na Ucrânia e à imigração são inaceitáveis para Bruxelas.

"Sabemos que eles querem nos forçar à guerra (na Ucrânia), que querem impor seus imigrantes e entregar nossas crianças para ativistas de gênero", disse em um palco montado no Parque Millenaris, de Budapeste.

"Sabemos que eles têm (a ideia de) um governo fantoche, o partido que querem nos impor", disse Orbán, aludindo ao novo partido de centro-direita pró-UE Tisza, de Peter Magyar, que discursou em um comício com mais de 10 mil pessoas mais tarde.

Em Bruxelas, um porta-voz da Comissão Europeia se recusou a comentar as declarações de Orban.

