Polícia do Rio detém ao menos 200 torcedores do Peñarol por vandalismo

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A polícia do Rio de Janeiro deteve pelo menos 200 torcedores do time uruguaio Peñarol após se envolverem em uma confusão generalizada na praia do Recreio, na zona oeste da cidade, horas antes de partida pela semifinal da Copa Libertadores contra o Botafogo na noite desta quarta-feira.

Emissoras de televisão registraram imagens dos torcedores uruguaios brigando com pessoas na praia e também vandalizando quiosques. Uma moto que estava estacionada e um ônibus de turismo que seria da torcida do time uruguaio foram mostrados em chamas no meio da confusão.

"O Rio não é lugar de baderna. Determinei que as polícias prendam, levem para a delegacia e escoltem para fora do Rio de Janeiro os torcedores do Peñarol, que causam uma confusão generalizada na zona oeste. Já estamos levando para a Cidade da Polícia mais de 200 detidos", disse o governador do Rio, Cláudio Castro, em publicação na rede social X.