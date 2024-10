Polícia equatoriana diz que 2 homens envolvidos no ataque a televisão foram presos na Espanha

Por Alexandra Valencia

QUITO (Reuters) - A polícia do Equador disse nesta quarta-feira que dois supostos líderes criminosos envolvidos no ataque a uma rede de televisão no início do ano foram capturados depois de uma operação na Espanha, onde eles se escondiam com documentos falsos.

“Comandante Willy”, o suposto líder dos Los Tiguerones, e seu irmão Alex, considerado pelas autoridades como o segundo no comando do grupo criminoso, foram presos em uma operação conjunta com a Guarda Civil Espanhola, informou a polícia equatoriana na plataforma social X.