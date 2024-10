Estado norte-americano investiga suposta tentativa de interceptar cédulas pelo correio

WASHINGTON (Reuters) - Autoridades do Estado norte-americano do Colorado estão investigando um incidente no qual pelo menos 12 cédulas de votação foram aparentemente interceptadas antes de chegar aos eleitores que deveriam recebê-las, de acordo com um comunicado emitido nesta quinta-feira pela maior autoridade eleitoral local.

As cédulas interceptadas para a eleição de 5 de novembro foram preenchidas e enviadas ao escrivão do Condado de Mesa, na região oeste do Estado, segundo o gabinete da secretária de Estado local.

O comunicado não informou se elas foram marcadas a favor do candidato republicano, Donald Trump, da sua rival democrata, Kamala Harris, ou de algum outro candidato.