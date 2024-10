Putin alerta para conflagração no Oriente Médio e debate a Ucrânia no Brics

Por Vladimir Soldatkin e Guy Faulconbridge

KAZAN, RÚSSIA (Reuters) - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse aos líderes do Brics nesta quinta-feira que o Oriente Médio está à beira de uma guerra em grande escala após um aumento acentuado da tensão entre Israel e Irã, embora o chefe do Kremlin também tenha recebido apelos para acabar com a guerra na Ucrânia.

A cúpula do Brics, com a participação de mais de 20 líderes, incluindo o presidente da China, Xi Jinping, o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e presidente da Turquia, Tayyip Erdogan, mostrou a profundidade das relações da Rússia além do mundo ocidental.