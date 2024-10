ANÁLISE-Impulsionado por insatisfação comum, Brics ganha ímpeto

O comunicado final foi longo em palavras e curto em detalhes sobre a criação de novos mecanismos de pagamentos e comércio que poderiam contornar as estruturas dominadas pelo Ocidente -- incluindo, notadamente no caso da Rússia, as sanções impostas após a invasão da Ucrânia.

Mas a cúpula obteve uma série de vitórias diplomáticas: as presenças do secretário-geral da ONU, António Guterres, e de Tayyip Erdogan, presidente da Turquia, um países-membro da Otan que manifestou interesse em se juntar ao Brics. A Índia e a China escolheram a cúpula para traçar o perfil de novos esforços para cultivar laços.

Para Putin, o simples fato de tantos líderes terem viajado para a Rússia para as conversas foi útil para combater a narrativa de que seu país está isolado da economia global.

"As potências ocidentais não estão entendendo a importância disso", disse Alicia Garcia-Herrero, pesquisadora sênior do think tank econômico Bruegel. "Tudo isso está sinalizando que o Ocidente está perdendo poder."

Kazan pode não vir a ocupar o mesmo lugar na história que Bretton Woods, a cidade no Estado norte-americano de New Hampshire onde, há 80 anos, os vencedores da Segunda Guerra Mundial criaram uma ordem monetária que dominaria a economia global e consolidaria a supremacia do dólar.

No entanto, as conversas desta semana enfatizaram a insatisfação com um sistema que é visto como um serviço insuficiente para a maior parte do mundo, com um colapso nas transferências de capital para as economias em desenvolvimento na última década e com os países emergentes sub-representados nas tomadas de decisões do FMI.