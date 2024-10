Ataques aéreos na fronteira de Israel impedem que refugiados fujam do Líbano para Síria, diz agência da ONU

BERLIM (Reuters) - Ataques aéreos israelenses durante a noite no principal cruzamento de fronteira com a Síria deixaram o ponto de passagem do Líbano para o país vizinho incapaz de funcionar, dificultando as tentativas dos refugiados de fugir de um país onde um quinto da população já está deslocada internamente, disse a agência de refugiados da ONU.

Rula Amin, porta-voz do Acnur em Amã, disse que não teve conhecimento de nenhum aviso antes do ataque, que aterrissou a 500 metros da principal passagem de fronteira.

Cerca de 430.000 pessoas atravessaram do Líbano para a Síria desde o início da campanha de Israel, segundo ela.