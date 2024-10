Hackers chineses atacaram telefones ligados à campanha de Kamala

WASHINGTON - Hackers chineses que penetraram nos sistemas da Verizon atacaram telefones usados por pessoas ligadas à campanha da vice-presidente e candidata democrata à Presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris, disse nesta sexta-feira uma pessoa com conhecimento do tema. O candidato presidencial republicano, Donald Trump, e seu vice, JD Vance, também foram alvos, de acordo com informações da imprensa. A Reuters não conseguiu confirmar estes relatos.

O jornal The New York Times informou que investigadores estão trabalhando para descobrir quais comunicações — ou mesmo se alguma delas — de Trump e Vance foram interceptadas. A campanha de Trump foi informada nesta semana de que o ex-presidente e seu vice estão entre várias pessoas dentro e fora do governo cujos números de telefone foram atacados por meio de uma infiltração nos sistemas da Verizon, disse o diário. A campanha de Trump não confirmou o ataque contra ele e Vance. Steven Cheung, diretor de comunicações da campanha, afirmou que Kamala incentivou a China e o Irã a atingirem a infraestrutura norte-americana para impedir a vitória do republicano. A embaixada da China em Washington e a campanha da democrata não responderam imediatamente a pedidos para que comentassem o tema. A campanha de Trump já tinha sido hackeada neste ano.

O Departamento de Justiça dos EUA acusou três membros da Guarda Revolucionária do Irã pela invasão, por tentarem influenciar na eleição. A Verizon afirmou estar ciente sobre uma tentativa sofisticada de atingir telecomunicações nos EUA e coletar dados de inteligência. A empresa disse que está trabalhando com autoridades do país para abordar o tema.