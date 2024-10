Norte-irlandês é preso por extorsão sexual em "escala industrial" contra garotas

Ele então as incentivava a enviar imagens indecentes ou participar de atividades sexuais por meio de uma webcam ou um telefone celular. Ele então compartilhava as imagens com outras pessoas e as usava para ameaçar as crianças. Ele frequentemente assumia a identidade de antigas vítimas e, em alguns casos, as forçava a envolver irmãos — alguns de 3 anos de idade — nos abusos.

As acusações são relativas a 70 vítimas de países como Reino Unido, EUA, Irlanda e Austrália.

"Seus crimes ocorreram em escala industrial. Sua depravação não conhecia fronteiras", afirmou o superintendente-chefe da polícia da Irlanda do Norte, Eamonn Corrigan.

Uma das vítimas que morava no Estado norte-americano de Virgínia Ocidental, suicidou-se em 2018 com a arma de seu pai durante um contato online com McCartney. Ela foi encontrada pela irmã de nove anos, relatou-o tribunal. O pai de ambas tirou a sua própria vida em seguida, contou a polícia.

"Nunca perdoaremos e nunca esqueceremos as coisas horríveis que esse predador fez", afirmou o pai de uma vítima neozelandesa, segundo comunicado da polícia.

McCartney poderá ser solto em 2039.