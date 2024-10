Sem estratégia para deixar Gaza, Israel pode permanecer no enclave por tempo indeterminado

Por Jonathan Saul e James Mackenzie

JERUSALÉM (Reuters) - O general israelense da reserva Giora Eiland acredita que Israel se encaminha para mais meses de guerra na Faixa de Gaza, a não ser que o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, aproveite a brecha surgida com a morte do líder do Hamas, Yahya Sinwar, para encerrar o conflito.

Desde a morte de Sinwar, neste mês, Eiland tem sido uma das principais vozes de ex-oficiais do Exército que questionam a estratégia do governo israelense no enclave, onde neste mês soldados voltaram a invadir regiões no norte que já tinham sido declaradas como áreas livres duas outras vezes.