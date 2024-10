Paz na Colômbia permitiu redescoberta da vida selvagem, mas nova onda de violência frustra progresso

A paz, ao que parece, foi uma bênção para a pesquisa da natureza. Os cientistas descobriram aproximadamente o triplo de novas espécies de plantas na Colômbia desde o acordo de paz se comparado com o período anterior ao acordo, segundo uma nova análise do botânico colombiano Oscar Alejandro Perez-Escobar compartilhada exclusivamente com a Reuters.

Mas o acordo com as Farc não encerrou o conflito na Colômbia. Embora a paz negociada tenha aberto muitas áreas da Colômbia para a ciência, outros grupos armados -- incluindo ex-combatentes das Farc que rejeitaram o acordo de paz -- e gangues criminosas preencheram o vácuo em algumas áreas e trouxeram novos perigos tanto para os pesquisadores quanto para a vida selvagem.

Embora o desmatamento tenha caído para o nível mais baixo em 23 anos no ano passado, ele está aumentando novamente em 2024, pois a seca severa alimentou incêndios florestais. E a extração ilegal de madeira, a mineração e a construção de estradas destruíram parte da selva. Para os ambientalistas, a Colômbia é agora o lugar mais perigoso do mundo -- com 79 mortos no ano passado, o maior número já registrado em um país em um único ano, de acordo com a organização sem fins lucrativos Global Witness.

A análise de cerca de 14.000 espécies de plantas colombianas registradas no Royal Botanic Gardens Kew mostrou que os pesquisadores publicaram uma média de 178 novas descobertas por ano desde o acordo de paz. Isso se compara a 53, em média, nos anos anteriores à paz estabelecida.

A análise, que não foi revisada por pares, também levou em conta o desequilíbrio entre os poucos anos de dados desde 2016 em comparação com séculos de descobertas de espécies anteriores.

Embora a análise mostre um salto nas publicações após o acordo de paz, ela não prova que o acordo foi a causa, disse Perez-Escobar.