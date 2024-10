Israel quer mais acordos de paz com países árabes após guerra, diz Netanyahu

JERUSALÉM (Reuters) - O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse nesta segunda-feira que espera chegar a acordos de paz com mais países árabes assim que a guerra contra os representantes do Irã, Hamas e Hezbollah, for concluída.

"Aspiro continuar o processo que liderei há alguns anos, com a assinatura dos históricos Acordos de Abraão, e alcançar a paz com outros países árabes", disse Netanyahu em um discurso no Parlamento.

"Esses países, e outros países, veem claramente os golpes que estamos desferindo contra aqueles que nos atacam, o eixo do mal iraniano", disse ele. "Eles aspiram, como nós, por um Oriente Médio estável, seguro e próspero."