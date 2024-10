Kamala faz campanha em Michigan, e Trump na Geórgia na reta final da corrida pela Casa Branca

Ela também planeja um comício com seu companheiro de chapa, o governador de Minnesota, Tim Walz, que contará com uma apresentação da cantora e compositora Maggie Rogers.

Trump, que realizou um comício na cidade de Nova York no domingo, que começou com uma série de comentários vulgares e racistas de seus apoiadores, terá dois eventos na área de Atlanta na segunda-feira, um na National Faith Advisory Summit e outro em um comício, enquanto tenta conquistar eleitores na Geórgia, outro Estado decisivo.

Kamala e Trump estão empatados nas pesquisas dos Estados cruciais que determinarão o vencedor da eleição presidencial dos EUA. Ambos estão trabalhando arduamente para conquistar a fatia restante de eleitores indecisos e independentes nesses Estados e, ao mesmo tempo, levar suas respectivas bases de apoiadores a votar cedo ou comparecer às seções eleitorais em 5 de novembro.

Enquanto Trump promoveu uma mensagem anti-imigração e lançou insultos contra a vice-presidente, Kamala retratou Trump como uma ameaça à democracia após sua recusa em aceitar os resultados da eleição de 2020 e o consequente ataque ao Capitólio dos EUA por seus apoiadores em 6 de janeiro de 2021.

Na segunda-feira, ela contrastará suas visões econômicas.

Kamala visitará as instalações da Corning Inc's Hemlock Semiconductor para conversar com trabalhadores e fazer um tour pela linha de montagem, de acordo com a autoridade de campanha, e falar sobre a importância de investir em empregos na indústria. A empresa recebeu recentemente um investimento preliminar de até 325 milhões de dólares por meio do Chips and Science Act, que a autoridade afirmou que Trump criticou e que Kamala ajudou a aprovar.