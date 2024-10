Para muitos eleitores dos EUA, a economia é pessoal e eles culpam os democratas

Blackwell, a eleitora de Michigan, diz que acredita no argumento de Trump de que as tarifas são necessárias para impedir as importações e proteger os empregos nos EUA. "Sim, isso pode aumentar o preço para os consumidores, mas, a longo prazo, algo precisa ser feito", disse ela.

MICHIGAN NO LIMITE

A visita de Kamala a Michigan nesta segunda-feira será a décima desde que ela se tornou a candidata do partido. O Estado ainda está marcado pela perda de mais de um terço de seus empregos relacionados ao setor automotivo desde 1990 e apoiou Trump em 2016, enquanto Biden venceu por menos de três pontos percentuais em 2020.

A campanha de Kamala tem mais de 375 funcionários no Estado, quase quatro vezes mais do que a de Trump, mas uma compilação de pesquisas da FiveThirtyEight mostra Kamala com menos de 1 ponto percentual de vantagem sobre Trump no Estado.

Na segunda-feira passada, Harris e a ex-parlamentar republicana Liz Cheney se reuniram com eleitores no condado de Oakland, nos arredores de Detroit. No sábado, ela se juntou à ex-primeira-dama Michelle Obama em Kalamazoo.

A taxa de desemprego de Michigan tem sido consistentemente mais alta do que os números gerais dos EUA há anos, mas o Estado atingiu seu nível mais alto de emprego e o mais baixo de desemprego em 20 anos no ano passado, com a entrada de dinheiro federal para infraestrutura.