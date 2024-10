Adolescente suspeito por assassinatos em Southport é acusado também de terrorismo e produção de ricina

A polícia disse que o incidente ainda não está sendo tratado como relacionado ao terrorismo, mas disse que, após buscas em sua casa, Rudakubana agora foi acusado da produção da toxina biológica letal ricina e da posse de um manual de treinamento da Al Qaeda.

"Trabalhamos extensivamente com parceiros para definir que havia um risco de baixo a muito baixo para o público - e quero deixar essa garantia clara hoje", disse a chefe de polícia de Merseyside, Serena Kennedy.

Ela disse que nenhuma ricina foi encontrada no local dos esfaqueamentos.

Rudakubana foi acusado em agosto, mas ainda não se declarou culpado ou inocente de três acusações de assassinato e 10 acusações de tentativa de assassinato. Ele comparecerá à Corte de Magistrados de Westminster, em Londres, na quarta-feira, pela acusação dos dois novos crimes.

Grandes manifestações surgiram em Southport após relatos falsos se espalharem nas redes sociais de que o suspeito do assassinato era um imigrante islamita radical. Os distúrbios se espalharam pelo Reino Unido com ataques a mesquitas e hotéis que abrigam pessoas em busca de asilo.

Na época, a polícia tentou reprimir os rumores que causaram as manifestações, dizendo que o suspeito havia nascido no Reino Unido e não havia ligação com terrorismo. O primeiro-ministro britânico Keir Starmer culpou os tumultos à violência da extrema-direita.