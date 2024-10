Ataque israelense mata dezenas no norte de Gaza, afirma Ministério da Saúde

"Várias vítimas ainda estão sob os escombros e nas vias, e as equipes de ambulância e defesa civil não conseguem chegar até elas", afirmou o Ministério da Saúde do território em um comunicado.

Mais tarde na terça-feira, Ismail Al-Thawabta, diretor do escritório de mídia do governo, calculou o número de vítimas fatais em 93.

Não houve comentário israelense imediato. Os militares israelenses têm questionado com frequência os números de mortos publicados pelo escritório de mídia do Hamas, dizendo que eles são muitas vezes exagerados.

Imagens de vídeo obtidas pela Reuters mostraram vários corpos enrolados em cobertores no chão, do lado de fora de um prédio de quatro andares bombardeado. Mais corpos e sobreviventes estavam sendo retirados dos destroços enquanto os vizinhos corriam para ajudar no resgate.

"Há dezenas de mártires (mortos) - dezenas de pessoas deslocadas estavam morando nessa casa. A casa foi bombardeada sem aviso prévio. Como você pode ver, os mártires estão aqui e ali, com partes de corpos penduradas nas paredes", disse Ismail Ouaida, uma testemunha que estava ajudando a recuperar corpos, no vídeo.

Na segunda-feira, o Serviço de Emergência Civil Palestino disse que cerca de 100.000 pessoas estavam isoladas em Jabalia, Beit Lahiya e Beit Hanoun sem suprimentos médicos ou de alimentos. A Reuters não conseguiu verificar o número de forma independente.