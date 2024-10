Gilmar Mendes anula condenações contra José Dirceu na Lava Jato por parcialidade de Moro

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), anulou todas as condenações envolvendo o ex-ministro da Casa Civil José Dirceu no âmbito da Lava Jato pela atuação considerada parcial do então juiz e hoje senador Sergio Moro (União-PR).

A decisão de Mendes também derruba condenações que Dirceu, que chegou a presidir o PT e foi o principal condenado no processo do mensalão, sofreu em instâncias superiores confirmando decisões de Moro.

O ministro do STF disse que houve uma atuação parcial para envolver Dirceu com o objetivo de desgastar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.