Procurador acusa Wikipédia de permitir manipulação de informação

O procurador federal de Washington, próximo do presidente Donald Trump, acusou a enciclopédia digital Wikipédia de permitir "a manipulação de informação" e de divulgar propaganda, segundo uma carta à qual a AFP teve acesso nesta segunda-feira.

As acusações de Edward Martin refletem anos de críticas conservadoras à Wikipédia e ameaçam a isenção fiscal de que goza a organização sem fins lucrativos Fundação Wikimedia, que gerencia a enciclopédia colaborativa.

"A Wikipédia está permitindo a manipulação de informações em sua plataforma, incluindo a reescrita de eventos históricos-chave e de dados biográficos de líderes americanos, além de outros assuntos que afetam a segurança nacional e os interesses dos Estados Unidos", afirmou na carta Martin, que é procurador federal interino do Distrito de Columbia e candidato do presidente a se tornar titular do cargo.