Hezbollah elege Naim Qassem como líder para suceder Nasrallah

Qassem permaneceu no cargo quando Nasrallah se tornou líder, e há muito tempo é um dos principais porta-vozes do Hezbollah, concedendo entrevistas à mídia estrangeira, inclusive durante as hostilidades transfronteiriças com Israel no último ano.

Nasrallah foi morto em 27 de setembro, e Hashem Safieddine, representante sênior do Hezbollah - considerado o sucessor mais provável - foi morto em ataques israelenses uma semana depois.

Desde a morte de Nasrallah, Qassem fez três discursos televisionados, incluindo um em 8 de outubro, no qual disse que o grupo armado apoiava os esforços para alcançar um cessar-fogo no Líbano.

Ele é considerado por muitos no Líbano como desprovido do carisma e da seriedade de Nasrallah.

A conta oficial em árabe do governo israelense no X postou: "Seu mandato nessa posição pode ser o mais curto da história dessa organização terrorista se ele seguir os passos de seus antecessores Hassan Nasrallah e Hashem Safieddine".

"Não há solução no Líbano a não ser desmantelar essa organização como uma força militar", acrescentou.