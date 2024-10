Vantagem de Kamala sobre Trump cai para um ponto, diz pesquisa Reuters/Ipsos

As pesquisas nacionais, inclusive as da Reuters/Ipsos, fornecem sinais importantes sobre as opiniões do eleitorado, mas os resultados do Colégio Eleitoral, Estado por Estado, são os determinantes para o vencedor, sendo que sete Estados cruciais provavelmente serão decisivos.

As pesquisas têm mostrados os dois candidatos empatados nesses Estados também.

Dada a proximidade, os esforços dos candidatos para garantir que seus apoiadores realmente votem serão provavelmente fundamentais para determinar o vencedor.

Apenas dois terços dos adultos dos EUA votaram na eleição de 2020, que foi a maior participação em mais de um século, de acordo com estimativas do U.S. Census Bureau e do Pew Research Center.

Entre os eleitores registrados ouvidos na pesquisa, 89% dos democratas e 93% dos republicanos disseram estar completamente certos de que votariam. Isso aponta para um entusiasmo potencialmente maior em relação ao voto agora em comparação com quatro anos atrás, quando uma pesquisa Reuters/Ipsos no final de outubro de 2020 mostrou que 74% dos democratas e 79% dos republicanos disseram que tinham certeza de que votariam.

Entre os entrevistados na última pesquisa que pareciam mais propensos a votar, Kamala também tinha uma vantagem de um ponto sobre Trump, 47% a 46%.