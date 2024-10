Cúpula COP16 da ONU não deve ter acordo para financiamento da conservação

Por Jake Spring

CALI, Colômbia (Reuters) - Países não devem chegar a um grande acordo financeiro para a conservação da natureza durante cúpula da biodiversidade da ONU, a COP16, com os delegados falando nesta quarta-feira em esticar as negociações para além do prazo final do encontro.

A discussão sobre o financiamento decorre de uma promessa feita pelos países ricos há dois anos de garantir 20 bilhões de dólares anuais em financiamento para conservação de nações em desenvolvimento até 2025, aumentando para 30 bilhões de dólares por ano até 2030.