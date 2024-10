Irã diz que produção de mísseis não foi interrompida por ataques israelenses

Dois pesquisadores norte-americanos disseram à Reuters na semana passada que os ataques aéreos israelenses atingiram prédios que o Irã usava para misturar combustível sólido para mísseis balísticos e que isso "pode ter prejudicado significativamente a capacidade do Irã de produzir mísseis em massa".

"O inimigo procurou prejudicar nossos sistemas defensivos e ofensivos, mas não teve muito sucesso porque havíamos tomado providências e estávamos cientes", disse o ministro da Defesa do Irã na quarta-feira.

"O conhecimento (de produção) é interno, portanto não há interrupção no processo de fabricação de mísseis", declarou Nasirzadeh, dando a entender que um sistema de defesa pode ter sido danificado no ataque, pois, segundo ele, foi "substituído no dia seguinte".

A mídia estatal iraniana também informou na terça-feira que Nasirzadeh disse que o país ainda era capaz de "realizar mais uma dúzia de barragens de mísseis" contra Israel, como visto em 1º de outubro e 13 de abril.

(Reportagem da Redação de Dubai)